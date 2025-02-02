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Сегодня, 18:20

Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира в Линце

Игнат Заздравин
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир категории WTA-500 в Линце.

В финале 30-летняя россиянка победила украинку Даяну Ястремскую — 6:2, 3:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

Александрова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Александрова завоевала пятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Даяна Ястремская (Украина, 5) - 6:2, 3:6, 7:5.

Теннис
Даяна Ястремская
Екатерина Александрова
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