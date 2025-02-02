Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира в Линце

Сегодня, 18:20
Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир категории WTA-500 в Линце.
В финале 30-летняя россиянка победила украинку Даяну Ястремскую — 6:2, 3:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 13 минут.
Александрова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Александрова завоевала пятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Даяна Ястремская (Украина, 5) - 6:2, 3:6, 7:5.