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Сегодня, 15:07

Александрова выбила 3-ю ракетку мира Пегулу с турнира в Штутгарте

Алина Савинова
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте.

В четвертьфинале 30-летняя спортсменка обыграла 3-ю ракетку мира Джессику Пегулу, оформив «баранку» в первом сете — 6:0, 6:4. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

За игру россиянка 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету американки ни одного эйса, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 5.

В полуфинале соревнований Александрова сыграет либо против польки Иги Свентек, либо против представительницы Латвии Елены Остапенко.

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Теннис
Екатерина Александрова
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