27 марта, 23:00
Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами встретится с американкой Джессикой Пегулой. Встреча между 16-й и пятой ракетками мира начнется не ранее 2.00 по московскому времени.
В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Александрова — Пегула будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотерть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.
В четвертом круге Пегула одержала победу над соотечественницей Эммой Наварро — 7:6, 6:3. Александрова в четвертом круге одержала победу над Игой Свентек в двух сетах — 6:4, 6:2.
Это будет вторая очная встреча соперниц, первая игра между Александровой и Пегулой состоялась в 2021-го году. Тогда сильнее оказалась представительница США.