Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Сегодня, 13:35
Россиянка Екатерина Александрова победила американку Эмину Бектас во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 7:5, 6:4.
Матч длился 1 час 25 минут. Александрова сделала за игру 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У Бектас — 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Юлия Нимайер (Германия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 3) — Эмина Бектас (США) — 7:5, 6:4