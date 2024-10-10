Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Россиянка Екатерина Александрова победила американку Хэйли Баптист в третьем круге турнира в Ухане — 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 5 минут. 33-я ракетка мира реализовала за игру 6 брейк-пойнтов из 14 при 2 эйсах и 2 двойных ошибках.

Александрова вышла в четвертьфинал турнира и встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Ван Синьюй (Китай).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия) — Хэйли Баптист (США, Q) — 6:1, 6:1