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Сегодня, 15:45

Александрова вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Владислав Корегин
Екатерина Александрова.
Фото Getty Images
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Кристиной Букшей из Испании в матче первого круга турнира в Страсбурге — 6:0, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты. 29-летняя россиянка, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, оформила 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейка из 8.

Во втором круге Александрова сыграет против представительницы Польши Магды Линетт.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 6) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:0, 7:5

Теннис
Екатерина Александрова
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Самсонова обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Страсбурге