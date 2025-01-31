Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова переиграла хорватку Петру Мартич в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 4 минуты.

30-я ракетка мира Александрова 9 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 125-й ракетки мира Мартич 4 эйса, 2 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.

В полуфинале россиянка сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 3:6, 6:2, 6:2