Александрова — о победе над Циньвэнь: «Старалась использовать все возможности, которые у меня были»

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:4) в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Чарльстоне.

«Даже если в некоторых моментах счет казался легким, я думаю, что каждая партия была довольно близкой и напряженной. Я знала, что она отлично подает и отлично играет, и старалась использовать все возможности, которые у меня были. Я довольна матчем и очень рада быть в полуфинале», — приводит слова Александровой WTA.

Также россиянка высказалась о предстоящем матче с американкой Джессикой Пегулой.

«Это будет очень сложно, потому что она очень последовательная и стабильная. С этим трудно что-то сделать», — добавила Александрова.