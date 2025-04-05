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5 апреля, 02:17

Александрова — о победе над Циньвэнь: «Старалась использовать все возможности, которые у меня были»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:4) в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Чарльстоне.

«Даже если в некоторых моментах счет казался легким, я думаю, что каждая партия была довольно близкой и напряженной. Я знала, что она отлично подает и отлично играет, и старалась использовать все возможности, которые у меня были. Я довольна матчем и очень рада быть в полуфинале», — приводит слова Александровой WTA.

Также россиянка высказалась о предстоящем матче с американкой Джессикой Пегулой.

«Это будет очень сложно, потому что она очень последовательная и стабильная. С этим трудно что-то сделать», — добавила Александрова.

Теннис
Екатерина Александрова
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