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Сегодня, 09:57

Александрова о травме Андрееску: «Было больно смотреть. Ты не можешь помочь, и это ужасно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала травму, которую Бьянка Андрееску получила в их матче 1/8 финала турнира в Майами.

Канадка при счете 6:7(0:7), 2:0 дернулась за мячом, упала на корт и схватилась за левую ногу в районе голеностопа. Андрееску не смогла самостоятельно покинуть корт — ее увезли на коляске.

«Я ей очень сочувствую. Было больно смотреть на то, как она мучается. Ты не можешь помочь, ничего не можешь, и это ужасно. Желаю ей скорейшего восстановления. Первый сет был очень тяжелым и классным. Наверное, для нас обеих мог бы получиться хороший матч, но, к сожалению, она травмировалась», — приводит слова Александровой сайт WTA.

В четвертьфинале Александрова сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Теннис
Бьянка Андрееску
Екатерина Александрова
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