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28 марта, 07:00

Александрова: «Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами. В 1/4 финала она обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4).

«Мне было очень трудно, потому что [Пегула] играла потрясающе. В третьем сете иногда были такие розыгрыши, когда я не могла понять, как вернуть мяч, но он всегда [возвращался] обратно. Я просто старалась играть каждое очко так, как будто знала, что она будет везде, и мне нужно что-то делать, и я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

Александрова впервые в своей карьере обыграла игроков топ-5 в двух матчах подряд. В 1/8 финала турнира в Майами россиянка победила первую ракетку мира Игу Свентек.

Следующей соперницей Александровой станет американка Дэниэлл Коллинз.

Источник: WTA
Теннис
Джессика Пегула
Екатерина Александрова
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