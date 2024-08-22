Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу во втором круге турнира в Монтеррее. В двух сетах она выиграла у мексиканки Ренаты Сарасуа — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 20 минут. 29-летняя россиянка 17 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 1).

В четвертьфинале Александрова сыграет с Юань Юэ Китая.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 6:4