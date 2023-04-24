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Сегодня, 08:31

Екатерина Александрова стала третьей ракеткой России

Виктория Кравченко
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Екатерина Александрова обошла Людмилу Самсонову в обновленной версии рейтинга WTA.

На прошедшей неделе Александрова проиграла хорватке Донне Векич в первом круге турнира в Штутгарте. Она поднялась в рейтинге и стала третьей ракеткой. Самсонова также недошла дальше первого круга, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, она располагается на восьмой строчке.

Рейтинг WTA от 24 апреля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8975 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6891;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735;

4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 5116;

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5030;

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4400;

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162...

13 (13) Вероника Кудерметова (Россия) — 2280...

17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2075...

18 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2062...

25 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1566...

43 (44). Варвара Грачева (Россия) — 1164...

62 (62). Анна Калинская (Россия) — 900;

64 (64). Анна Блинкова (Россия) — 886...

90 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 712...

94 (88). Диана Шнайдер (Россия) — 689.

Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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