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Сегодня, 04:24

Александрова пробилась в полуфинал турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в четвертьфинале турнира в Монтеррее. В двух сетах она победила Юань Юэ из Китая — 7:5, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 59 минут. 29-летняя россиянка 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

В полуфинале Александрова сыграет против Лулу Сун из Новой Зеландии, которая сегодня обыграла другую россиянку Эрику Андрееву — 6:4, 6:3.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 3) — Юань Юэ (Китай, 7) — 7:5, 7:6 (7:3)

Теннис
Екатерина Александрова
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