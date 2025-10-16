Александрова прошла в четвертьфинал турнира в Нинбо

16 октября, 13:32
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в Нинбо — 6:3, 6:3.
На счету Александровой 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Ее соперница сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт.
В четвертьфинале турнира 30-летняя россиянка сыграет с американкой Маккартни Кесслер.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Юань Юэ (Китай, WC) — 6:3, 6:3
serge
Екатерина лучшая!
16.10.2025
ОстроV Zаячий
Эх, всё напрасно. Миррочка Андреева вылетела. Ну хоть букмекеры заработают, а то так на два матча ставок бы не было.
16.10.2025
Андрей Гридасов
Катя уверенно победила, но уж больно торопилась в решающие моменты взять верх. Особенно на матчболе, когда лихо лупила в сетку несколько раз и выиграла сет и матч только на ошибке соперницы, хотя всякий раз добивалась до этого преимущества точными выверенными ударами. Теперь можно ждать российского полуфинала, если Александрова одолеет обидчицу Самсоновой Кесслер, а Шнайдер поквитается с Линь за Андрееву.
16.10.2025
shur
Хоть Александрова прошла. Жаль Самсонову с Кудерметовой. Ждем Шнайдер
16.10.2025