Александрова прошла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Эх, всё напрасно. Миррочка Андреева вылетела. Ну хоть букмекеры заработают, а то так на два матча ставок бы не было.

Андрей Гридасов

Катя уверенно победила, но уж больно торопилась в решающие моменты взять верх. Особенно на матчболе, когда лихо лупила в сетку несколько раз и выиграла сет и матч только на ошибке соперницы, хотя всякий раз добивалась до этого преимущества точными выверенными ударами. Теперь можно ждать российского полуфинала, если Александрова одолеет обидчицу Самсоновой Кесслер, а Шнайдер поквитается с Линь за Андрееву.

16.10.2025