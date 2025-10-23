Видео
23 октября, 09:20

Александрова разгромила Кристьян во втором круге турнира в Токио

Павел Лопатко

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила румынку Жаклин Кристьян в матче второго круга турнира в Токио — 6:1, 6:2.

30-летняя Александрова сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 27-летней соперницы 1 эйс, 0 двойных ошибок и 0 из 1 реализованного брейк-поинта.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Вакана Сонобе (Япония, WC) — София Кенин (США).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 3) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:1, 6:2

14

  • Дмитрий Ушкачев

    "Папонты пасутся в маморотниках" (Лев Кассиль)

    23.10.2025

  • Mark Kaminer

    Здесь про это скромно заткнулись, нашли новую "звезду" катю из уралмаша.

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Катя продолжает подтвержать свой добротный сезон.

    23.10.2025

  • Черемисин57

    Да ещё раньше нужно было освобождаться от опеки тренера- отца! Возможно была бы первой ракеткой мира, конечно при хорошем тренере!!

    23.10.2025

  • hant64

    Эх, тренера Андреева Александровой хотя бы годика три назад, и этот тандем пошумел бы в WTA-туре гораздо громче, чем сейчас, когда Кате уже тридцатник. Жаль, что время было упущено.

    23.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    А тем временем Рыбакина прошла довольно легко Фернандес и впереди у ней Мбоко, которая ещё играет и в парном турнире. Тревожно становится в семейке Андреевых. Лев Кассиль сделал все что мог, получил вайлд - кард (вернее ему домой принесли), но видно дела там совсем плохие, решили не доводить до позорища. Кстати, тут некоторые визжали, что когда Миррочка Андреева будет играть 30 турниров она взлетит на небеса рейтинга. А она еле на 15 турниров приехала. Запоминается последнее, поэтому что - то экстранеординарное сейчас предпримет Лев Кассиль, чтобы закрыть год на мажорной ноте. А то рекламных контрактов назаключали весной, на радостях, а теперь появляются вопросы. Рыбакину надо убирать.

    23.10.2025

  • Skorz.

    Да , Катя отлупасила румынку ! Без шансОв ))) Хорошая почва , для успешного выступления дальше . Удачи !

    23.10.2025

  • Черемисин57

    Браво, Александрова! В следующем туре у неё не будет соперницы, победит любую из них!! А вот что будет дальше? Знает только она и её тренер Андреев! Его положительное влияние на игру Александровой очевидно!!

    23.10.2025

  • nikola mozaev

    Ещё раз повторюсь, что на сегодня Александрова - лучшая теннисистка России. На турнирах Большого Шлема Екатерина выступала неровно, поэтому ей сейчас не хватает очков для попадания в итоговую восьмёрку.

    23.10.2025

  • Николай Шибаев

    В хорошей форме Катерина

    23.10.2025

  • За спорт!

    Мощно!

    23.10.2025

  • Сон Морфей

    Ах, какая тёлочка, жалко фотки нет

    23.10.2025

  • Иван Л.

    На итоговый бы Катю

    23.10.2025

