Александрова разгромила Кристьян во втором круге турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила румынку Жаклин Кристьян в матче второго круга турнира в Токио — 6:1, 6:2. 30-летняя Александрова сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 27-летней соперницы 1 эйс, 0 двойных ошибок и 0 из 1 реализованного брейк-поинта. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Вакана Сонобе (Япония, WC) — София Кенин (США). Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Екатерина Александрова (Россия, 3) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:1, 6:2

Дмитрий Ушкачев "Папонты пасутся в маморотниках" (Лев Кассиль) 23.10.2025

Mark Kaminer Здесь про это скромно заткнулись, нашли новую "звезду" катю из уралмаша. 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев Катя продолжает подтвержать свой добротный сезон. 23.10.2025

Черемисин57 Да ещё раньше нужно было освобождаться от опеки тренера- отца! Возможно была бы первой ракеткой мира, конечно при хорошем тренере!! 23.10.2025

hant64 Эх, тренера Андреева Александровой хотя бы годика три назад, и этот тандем пошумел бы в WTA-туре гораздо громче, чем сейчас, когда Кате уже тридцатник. Жаль, что время было упущено. 23.10.2025

ОстроV Zаячий А тем временем Рыбакина прошла довольно легко Фернандес и впереди у ней Мбоко, которая ещё играет и в парном турнире. Тревожно становится в семейке Андреевых. Лев Кассиль сделал все что мог, получил вайлд - кард (вернее ему домой принесли), но видно дела там совсем плохие, решили не доводить до позорища. Кстати, тут некоторые визжали, что когда Миррочка Андреева будет играть 30 турниров она взлетит на небеса рейтинга. А она еле на 15 турниров приехала. Запоминается последнее, поэтому что - то экстранеординарное сейчас предпримет Лев Кассиль, чтобы закрыть год на мажорной ноте. А то рекламных контрактов назаключали весной, на радостях, а теперь появляются вопросы. Рыбакину надо убирать. 23.10.2025

Skorz. Да , Катя отлупасила румынку ! Без шансОв ))) Хорошая почва , для успешного выступления дальше . Удачи ! 23.10.2025

Черемисин57 Браво, Александрова! В следующем туре у неё не будет соперницы, победит любую из них!! А вот что будет дальше? Знает только она и её тренер Андреев! Его положительное влияние на игру Александровой очевидно!! 23.10.2025

nikola mozaev Ещё раз повторюсь, что на сегодня Александрова - лучшая теннисистка России. На турнирах Большого Шлема Екатерина выступала неровно, поэтому ей сейчас не хватает очков для попадания в итоговую восьмёрку. 23.10.2025

Николай Шибаев В хорошей форме Катерина 23.10.2025

За спорт! Мощно! 23.10.2025

Сон Морфей Ах, какая тёлочка, жалко фотки нет 23.10.2025