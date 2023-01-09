Екатерина Макарова высказалась о прогрессе Вероники Кудерметовой

Олимпийская чемпионка, экс-восьмая ракетка мира Екатерина Макарова в интервью «СЭ» заявила, что была удивлена прорыву Вероники Кудерметовой в 2022 году.

— Вероника Кудерметова закончила прошлый год в топ-10 в одиночке и в паре. Уникальное достижение?

— Да, сто процентов. Мы были с ней на сборах, когда ей было еще 14 лет. Уже тогда все говорили, что из Ники выйдет суперигрок. В 18-19 лет ей пророчили место в топ-20. Но это как раз показатель, что у каждого свое время. Не надо клеймить или списывать игрока со счетов, если в юном возрасте у него не получается показывать стабильные результаты. Каждый по-разному развивается физически, в разном возрасте приходит к психологической устойчивости. Кудерметова — прекрасный пример, что работа и вера в себя даст свои плоды. Она провела потрясающий прошлый сезон. У них отличный союз с Сергеем Демехиным, пусть продолжают в том же духе. Хотя, если честно, для меня стало большой неожиданностью, что Ника сумела пробиться в топ-10 в одиночке.

— Для тура это большая редкость, когда теннисистку тренирует муж?

— Нет, у иностранок часто встречается такая история. Но я бы так не смогла. Так что большой респект ребятам, что они смогли найти правильные границы. На корте ты спортсмен, а я тренер. Дома мы муж и жена. Это целое искусство. Сергей тут молодец. Он взял Нику в раннем возрасте, верил в ее талант на всех этапах, не переключался на другого спортсмена.

— Полина Кудерметова может повторить путь сестры?

— Она очень хорошо играет по юниорам, на нее однозначно возлагают большие надежды.