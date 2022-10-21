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Допинг

Сегодня, 16:54

Халеп отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Симона Халеп.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп временно отстранена за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт ITIA.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. Проба была разделена на образец А и В. В образце А был обнаружен запрещенный препарат Roxadustat. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Источник: https://itia.tennis/news/sanctions/simona-halep-provisional-suspension/
Теннис
Симона Халеп
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