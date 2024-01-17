Экс первую ракетку мира Санчес Викарио приговорили к условному заключению

Суд Барселоны признал виновной бывшую теннисистку Аранчу Санчес Викарио по делу о сокрытии имущества.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Каталонии, экс первая ракетка мира приговорена к двум годам тюремного заключения, но сможет избежать реального тюремного срока.

Также 52-летняя испанка и ее бывший муж должны выплатить компенсацию Банку Люксембурга в размере более 6,6 миллиона евро — их подозревали в сокрытии имущества и уголовно наказуемом банкротстве.

Прокуратура требовала приговорить бывшую спортсменку к четырем годам тюремного заключения.

Санчес Викарио — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница 14 турниров Большого шлема, пятикратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной Испании.