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Сегодня, 15:26

Экс первую ракетку мира Санчес Викарио приговорили к условному заключению

Аранча Санчес Викарио.
Фото Global Look Press
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Суд Барселоны признал виновной бывшую теннисистку Аранчу Санчес Викарио по делу о сокрытии имущества.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Каталонии, экс первая ракетка мира приговорена к двум годам тюремного заключения, но сможет избежать реального тюремного срока.

Аранча Санчес Викарио. Легенде испанского тенниса грозит тюрьма. Трагедия Аранчи Санчес Викарио

Также 52-летняя испанка и ее бывший муж должны выплатить компенсацию Банку Люксембурга в размере более 6,6 миллиона евро — их подозревали в сокрытии имущества и уголовно наказуемом банкротстве.

Прокуратура требовала приговорить бывшую спортсменку к четырем годам тюремного заключения.

Санчес Викарио — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница 14 турниров Большого шлема, пятикратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной Испании.

Источник: ТАСС
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