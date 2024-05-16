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Сегодня, 20:47

Экс-теннисистка Пивоварова: «Не вижу, чтобы кто-то из россиянок мог обыгрывать представительниц топ-3»

Руслан Минаев
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Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала выступления россиянок на турнире серии WTA 1000 в Риме.

«К сожалению, пока не вижу в женском туре лидеров, некоторые теннисистки показывают себя на тех или иных турнирах, бывают всплески, но стабильно высокого уровня пока нет. Будем ждать, когда кто-то начнет прогрессировать и выступать стабильно на крупных турнирах, обыгрывая топ-игроков, но пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки и выступать стабильно на таких крупных турнирах, как в Риме», — цитирует Пивоварову Liveresult.ru.

В рейтинге WTA лидирует полька Ига Свентек, далее идут белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.

Источник: liveresult.ru
Теннис
Анастасия Пивоварова
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Свентек победила Гауфф и вышла в финал турнира в Риме