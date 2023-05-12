Экс-теннисистка Софья Жук рассказала, сколько зарабатывает в Onlyfans

Бывшая теннисистка Софья Жук рассказала о доходах в Onlyfans. По словам 23-летней россиянки, ее заработок за 5 дней составил 4,5 тысячи долларов.

«Мне стало чисто интересно, если честно, сколько можно там заработать, например, за неделю без какого-либо голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала 4500 долларов», — приводит Sports.ru слова Жук.

Впрочем, бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге добавила, что закроет аккаунт из-за отсутствия личного интереса.

«[Подписчики] эти фотки потом по 20-30 долларов покупают, а я их 100 штук кидаю. И так и получилось 4500 — просто ничего не делая. Но я думаю, что сейчас деньги выведу и закрою аккаунт, потому что все, мне больше не интересно это. Интересно было просто проверить», — сказала она.

В 2015 году Жук побеждала на «Уимлблдоне» среди юниоров. В одиночном разряде она также является победительницей шести турниров ITF. Жук приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.