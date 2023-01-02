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Сегодня, 18:37

Экс-теннисистке Навратиловой диагностировали рак горла и молочной железы

Ана Горшкова
Корреспондент
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У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Мартины Навратиловой снова диагностировали рак.

Как сообщается на сайте WTA, у 66-летней экс-теннисистки диагностирован рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы. Прогноз хороший и на следующей неделе начинается ее лечение в Нью-Йорке.

«Это двойной удар, ситуация серьезная, но все же поправимая. Я надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил», — сказала Навратилова.

Навратиловой впервые диагностировали рак груди в 2010 году, через шесть месяцев врачи констатировали ремиссию.

Чехословацкая спортсменка выиграла в общей сложности 59 титулов «Большого шлема» — в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Источник: WTA
Теннис
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