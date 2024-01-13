Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выиграть титул на турнире WTA в Аделаиде (Австралия).

В финале 26-летняя теннисистка уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 3:6, 2:6. Матч длился 1 час 16 минут.

Касаткина за игру сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнт из 7. У Остапенко — 3 эйса, 2 двойная ошибка и 5 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Касаткина за карьеру проиграла 8 из 14 финалов на турнирах WTA. У россиянки три поражения на последних трех турнирах — от швейцарки Белинды Бенчич в финале Аделаиды-2023 и от американки Мэдисон Киз в финале Истборна-2023.

26-летняя Остапенко выиграла седьмой турнир WTA в карьере (15 финалов).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:2