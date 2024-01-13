Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:49

Остапенко — Касаткиной: «Надеюсь, мы сыграем еще много финалов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обратилась к россиянке Дарье Касаткиной после победы в финале турнира в Аделаиде. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

«Хотела бы поздравить Дарью с отличной неделей. Это была хорошая неделя для тебя и твоей команды. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, ведь мы хорошие друзья. Мне очень приятно делить с тобой корт. Желаю удачи на следующей неделе на Australian Open. Большое спасибо судье на вышке. Как сказала Дарья, с нами иногда бывает нелегко. Мы очень злимся», — сказала Остапенко.

26-летняя Остапенко выиграла 6 титул WTA в одиночном разряде. По итогам недели она вернется в топ-10.

Теннис
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
0
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
Британские СМИ раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализовали
Пожар на складе в Санкт-Петербурге сняли с коптера
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Касаткина о финале Аделаиды-2024: «Здорово, что теперь мы можем мирно находиться с Остапенко на одном корте»

Чесноков назвал успехом выступление Касаткиной на турнире в Аделаиде