Приданкина проиграла американке Доулхайд на старте турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Елена Приданкина уступила американке Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира WTA 250 — 2:6 1:6.

Игра продлилась 1 час 7 минут. Приданкина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. У Доулхайд один эйс, ни одной двойной и шесть реализованных брейков из десяти.

Во втором круге соревнований Доулхайд встретится с сильнейшей в паре Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Мария Боузкова (Чехия).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Елена Приданкина (Россия, LL) — 6:2, 6:1