Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:52

Приданкина проиграла американке Доулхайд на старте турнира в Гуанчжоу

Telegram Дзен

Российская теннисистка Елена Приданкина уступила американке Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира WTA 250 — 2:6 1:6.

Игра продлилась 1 час 7 минут. Приданкина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. У Доулхайд один эйс, ни одной двойной и шесть реализованных брейков из десяти.

Во втором круге соревнований Доулхайд встретится с сильнейшей в паре Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Мария Боузкова (Чехия).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Елена Приданкина (Россия, LL) — 6:2, 6:1

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
Сегодня
Вчера
Неделя