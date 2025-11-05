Рыбакина победила Александрову в матче Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 4:6, 4:6. В этой встрече россиянка заменила американку Мэдисон Кис, которая не смогла сыграть с Рыбакиной из-за вирусной болезни. Матч продолжался 1 час 14 минут. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету казахстанской спортсменки 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Рыбакина выиграла все три встречи на групповом этапе и с первого места вышла в полуфинал Итогового турнира. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Серены Уильямс Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Екатерина Александрова (Россия, 9) — 6:4, 6:4

hant64 Я не знаю, по какому такому модулю, но в шашки тоже есть шансы)). Но тут про футбол была речь. 05.11.2025

Иван Л. Это лишние же матчи будут, на это не пойдут. 05.11.2025

ValeraK Фотка пипец, конечно 05.11.2025

ValeraK По модулю победит)) 05.11.2025

Georgy Muravyov 1 в группе - в полуфинал напрямую, 2А играет с 3Б за выход в полуфинал, последние вылетают. Тогда и после двух поражений остаются шансы. Правда тогда придется постоянно считать геймы и мячи, ну может быть и это не так уж плохо. 05.11.2025

H R Еcли делaете ставки -> infostavki.ru 05.11.2025

Футболист Сапогов спирток, ну хватит уже хамить людям. Ты лучше зассаные треники переодень))) Да иди внучку тренируй, а то руки слабые и кеглю не может далеко кинуть)) 05.11.2025

Иван Лафройгов В 72-73 гг. Тарпищев дважды становился победителем турнира десяти сильнейших теннисистов СССР, был неоднократным чемпионом первенств спортивных обществ за которые выступал. Так кто из нас несёт ахинею? 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Вот. Нет красивой схемы соревнования. 05.11.2025

Иван Л. Да у меня нет однозначного мнения по какой системе играть. Везде можно плюсы и минусы найти. Просто ж раз элита собралась, то и противостояний хочется элитных, а так.... ну и как шоу весьма посредственно 05.11.2025

Saiga-спринтер Ванек ты в спорте никто и никак, и ничего виднть таким не дано. Неси ахинейку в массовочке и не лезь к профессионалу в спорте. Профессионально работаю в спорте с 1978. В организовенном спорте как спортмен с 1967.. В СССР ни каких якобы "приличных ткрниров" не было. Были только официальные первенства спортивных обществ и чемпионаты СССР. Далек ты ванько от спорта. Не лесь со своей дилетанской ахинейкой. И гуляй подалее .. от спорта .. больше не знаком будешь. 05.11.2025

Иван Лафройгов Я вижу,что в спорте вы не разбираетесь от слова совсем. Тарпищев играл слабее только Метревели,Какулии,Зверева и Борисова (может забыл от силы пару фамилий) и не мог выигрывать чемпионаты СССР,но был в первой десятке лучших и побеждал на приличных советских турнирах. А Ельцин совершенно точно не входил даже во вторую сотню лучших волейболистов СССР своего времени. 05.11.2025

Saiga-спринтер Тарпищев как спортмен никто. Ничего не выиграл. Ельцин чемпионн ВДСО "Буревестник" в составе сборной команды УПИ. 05.11.2025

Иван Лафройгов Спортсмен никто(Тарпищев)-мастер спорта по теннису с 66 года,несколько раз входил в первую десятку лучших игроков СССР по теннису в одиночном разряде. А Ельцин только пару сезонов появлялся на замену в командном виде спорта)) 05.11.2025

Saiga-спринтер При Ельцине во все спортивные Федерации никого не назначали, а выбирали президента/руководителя голосованием члены данного вида спорта. 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев По швейцарке играть? Тогда - первый с восьмым... Мини-круговик, по-моему, приемлем: прибиться к корту, заработать побольше денег, дать шанс запасным в третьих матчах группы... Кто приехал выигрывать, того видно. Орги всегда стараются совместить шоу со спортом, чтобы последний доминировал в итоге, но шоу - это изначально. 05.11.2025

Djin Ignatov Путин не хочет нарушать Указы своего ставленника Ельцина , который поставил его Президентом нашего тенниса ! Кстати поставил и его Президентом ! И до сих пор его держит на этой должности ! 05.11.2025

Иван Л. Вообще, формат турнира хоть и устоявшийся давно, но не перестаёт вызывать вопросы. Ну это ж итоговый! В своё время и чемпионатом мира называли, а сплошь и рядом никчемушние, выставочные, по сути, матчи. Приятно, наверное, Катюше сыграть на итоговом. Трудилась, старалась и раз попала хоть запасной, то воздалось. Но.... не более. Вот и думаю, а на фига на итоговом матчи, не имеющие турнирного значения? Ну по спортивному если..... 05.11.2025

hant64 Кайрат может победить Интер. Но только в какой-нибудь параллельной реальности. Наяву пока рановато). 05.11.2025

Saiga-спринтер Тарпищев как спортсмен никто. Ельцин - Мастер Спорта СССР по волейболу. 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Рыба решила стать рыбаком и выловить из Итогового пруда всех акул. Заодно и зайти на все деньги (победные). Главное, водораздел полуфинала: проиграла - ни тарелки, ни чашки. Удачи, Лена - форма внушительная, с любой соперницей способна справиться. Главное - менталка. Кате - не унывать, попробовала на зуб Итоговый, не скамейку полировала. 05.11.2025

Александр Иванов ну вот в Казахстане начинаются всенародные торжества... а если сегодня и Кайрат победит Интер - вообще праздником обьявят. А почему бы и нет, неплохо 05.11.2025

Djin Ignatov Бывшая наша теннисистка которую Тарпищев посчитал , как Великий знаток тенниса и ее Президент в нашей стране- Бесперспективной !! Он давно уже возглавляет наш теннис , со времен Ельцина , еще был лучший друг Ельцина Бориса и тренировал и учил его играть !! 05.11.2025

Saiga-спринтер Товарищеский тренировочный матч на Итоге, что бы получить на счет причетающееся за каждую игру. 05.11.2025

Николай Шибаев Ну вот,побывала Катерина и на Итоговом,заработала нелишнии деньги- это ей награда за хорошее выступление на кортах при И.Андрееве.... 05.11.2025