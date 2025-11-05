Видео
5 ноября, 18:28

Рыбакина победила Александрову в матче Итогового турнира WTA

Алина Савинова
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 4:6, 4:6.

В этой встрече россиянка заменила американку Мэдисон Кис, которая не смогла сыграть с Рыбакиной из-за вирусной болезни.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Александрова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету казахстанской спортсменки 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Рыбакина выиграла все три встречи на групповом этапе и с первого места вышла в полуфинал Итогового турнира.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Екатерина Александрова (Россия, 9) — 6:4, 6:4

26

  • hant64

    Я не знаю, по какому такому модулю, но в шашки тоже есть шансы)). Но тут про футбол была речь.

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Это лишние же матчи будут, на это не пойдут.

    05.11.2025

  • ValeraK

    Фотка пипец, конечно

    05.11.2025

  • ValeraK

    По модулю победит))

    05.11.2025

  • Georgy Muravyov

    1 в группе - в полуфинал напрямую, 2А играет с 3Б за выход в полуфинал, последние вылетают. Тогда и после двух поражений остаются шансы. Правда тогда придется постоянно считать геймы и мячи, ну может быть и это не так уж плохо.

    05.11.2025

  • H R

    Еcли делaете ставки -> infostavki.ru

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    спирток, ну хватит уже хамить людям. Ты лучше зассаные треники переодень))) Да иди внучку тренируй, а то руки слабые и кеглю не может далеко кинуть))

    05.11.2025

  • Иван Лафройгов

    В 72-73 гг. Тарпищев дважды становился победителем турнира десяти сильнейших теннисистов СССР, был неоднократным чемпионом первенств спортивных обществ за которые выступал. Так кто из нас несёт ахинею?

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот. Нет красивой схемы соревнования.

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Да у меня нет однозначного мнения по какой системе играть. Везде можно плюсы и минусы найти. Просто ж раз элита собралась, то и противостояний хочется элитных, а так.... ну и как шоу весьма посредственно

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ванек ты в спорте никто и никак, и ничего виднть таким не дано. Неси ахинейку в массовочке и не лезь к профессионалу в спорте. Профессионально работаю в спорте с 1978. В организовенном спорте как спортмен с 1967.. В СССР ни каких якобы "приличных ткрниров" не было. Были только официальные первенства спортивных обществ и чемпионаты СССР. Далек ты ванько от спорта. Не лесь со своей дилетанской ахинейкой. И гуляй подалее .. от спорта .. больше не знаком будешь.

    05.11.2025

  • Иван Лафройгов

    Я вижу,что в спорте вы не разбираетесь от слова совсем. Тарпищев играл слабее только Метревели,Какулии,Зверева и Борисова (может забыл от силы пару фамилий) и не мог выигрывать чемпионаты СССР,но был в первой десятке лучших и побеждал на приличных советских турнирах. А Ельцин совершенно точно не входил даже во вторую сотню лучших волейболистов СССР своего времени.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тарпищев как спортмен никто. Ничего не выиграл. Ельцин чемпионн ВДСО "Буревестник" в составе сборной команды УПИ.

    05.11.2025

  • Иван Лафройгов

    Спортсмен никто(Тарпищев)-мастер спорта по теннису с 66 года,несколько раз входил в первую десятку лучших игроков СССР по теннису в одиночном разряде. А Ельцин только пару сезонов появлялся на замену в командном виде спорта))

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    При Ельцине во все спортивные Федерации никого не назначали, а выбирали президента/руководителя голосованием члены данного вида спорта.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    По швейцарке играть? Тогда - первый с восьмым... Мини-круговик, по-моему, приемлем: прибиться к корту, заработать побольше денег, дать шанс запасным в третьих матчах группы... Кто приехал выигрывать, того видно. Орги всегда стараются совместить шоу со спортом, чтобы последний доминировал в итоге, но шоу - это изначально.

    05.11.2025

  • Djin Ignatov

    Путин не хочет нарушать Указы своего ставленника Ельцина , который поставил его Президентом нашего тенниса ! Кстати поставил и его Президентом ! И до сих пор его держит на этой должности !

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Вообще, формат турнира хоть и устоявшийся давно, но не перестаёт вызывать вопросы. Ну это ж итоговый! В своё время и чемпионатом мира называли, а сплошь и рядом никчемушние, выставочные, по сути, матчи. Приятно, наверное, Катюше сыграть на итоговом. Трудилась, старалась и раз попала хоть запасной, то воздалось. Но.... не более. Вот и думаю, а на фига на итоговом матчи, не имеющие турнирного значения? Ну по спортивному если.....

    05.11.2025

  • hant64

    Кайрат может победить Интер. Но только в какой-нибудь параллельной реальности. Наяву пока рановато).

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тарпищев как спортсмен никто. Ельцин - Мастер Спорта СССР по волейболу.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Рыба решила стать рыбаком и выловить из Итогового пруда всех акул. Заодно и зайти на все деньги (победные). Главное, водораздел полуфинала: проиграла - ни тарелки, ни чашки. Удачи, Лена - форма внушительная, с любой соперницей способна справиться. Главное - менталка. Кате - не унывать, попробовала на зуб Итоговый, не скамейку полировала.

    05.11.2025

  • Александр Иванов

    ну вот в Казахстане начинаются всенародные торжества... а если сегодня и Кайрат победит Интер - вообще праздником обьявят. А почему бы и нет, неплохо

    05.11.2025

  • Djin Ignatov

    Бывшая наша теннисистка которую Тарпищев посчитал , как Великий знаток тенниса и ее Президент в нашей стране- Бесперспективной !! Он давно уже возглавляет наш теннис , со времен Ельцина , еще был лучший друг Ельцина Бориса и тренировал и учил его играть !!

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Товарищеский тренировочный матч на Итоге, что бы получить на счет причетающееся за каждую игру.

    05.11.2025

  • Николай Шибаев

    Ну вот,побывала Катерина и на Итоговом,заработала нелишнии деньги- это ей награда за хорошее выступление на кортах при И.Андрееве....

    05.11.2025

  • hant64

    Что ж, Катю можно поздравить с тем, что выступила таки на Итоговом. В матче в меру сил и способностей посопротивлялась немотивированной Рыбакиной - и на том спасибо. А больше и говорить нечего - я на последнем гейме Рыбакиной реально заснул за монитором компа)).

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Екатерина Александрова
    Елена Рыбакина
