Рыбакина с «баранкой» обыграла Свентек на Итоговом турнире WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила польку Игу Свентек в матче 2-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 3:6, 6:1, 6:0. Игра продолжалась 1 час 39 минут. Рыбакина в сумме отдала сопернице один гейм во втором и третьем сетах. Казахстанская теннисистка сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Рыбакина одержала вторую победу на Итоговом турнире. Она лидирует в группе B и может досрочно выйти в полуфинал, если Аманда Анисимова 3 ноября обыграет Мэдисон Киз. Свентек потерпела первое поражение и занимает второе место в квартете. В заключительном туре Рыбакина сыграет с Киз, а Свентек встретится с Анисимовой. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Серены Уильямс Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Ига Свентек (Польша, 2) — 3:6, 6:1, 6:0

Дмитрий Ушкачев Полуфинал менее реальным не стал. 04.11.2025

ОстроV Zаячий Это как "Визит к минотавру". Ты можешь промерить все деки и рейки у скрипки Амати, но пока не сваришь свой собственный лак Страдивари, который и придаст неповторимое, гениальное и незабываемое звучание, твои скрипки будут покупать только на базаре и играть на них будут только на похоронах. Вряд ли Лев Кассиль будет рад, что у него есть ученик, который только и может, что вовремя снять воспитанницу с турнира. 04.11.2025

igor1972 Молодец, жду её в финале.. 03.11.2025

Иван Л. Я про другой вариант, она обезопасила себя от Кис, которая если бы выиграла у Аманды и Рыбакиной, то стала бы конкуренткой и может пришлось бы считать сеты. Теперь-то уже понятно, что придётся рубиться с Амандой. Ну пусть рубятся, я не против) 03.11.2025

Sam17 Ну, обезопасила она себя так себе. У Анисимовой она в этом году раз выиграла и раз проиграла. Причём, последний раз проиграла. 03.11.2025

f0rz Да проблема известна давно - из-за специфической техники ей тяжело играть с бьющими теннисистками на быстрых покрытиях. А тут зал - никаких помех, мяч летит быстрее чем на воздухе. Плюс ещё Рыбакина и накручивала неплохо, что удивительно 03.11.2025

емен Лена молодчина , умыла польку ! 03.11.2025

hant64 Слушай , Островок, а Вуков случайно не ученик Кассиля?:grin::grin: 03.11.2025

hant64 Да нет, Ига что-то пыталась делать, но у неё ровным счётом нихрена не получалось - ну на шесть геймов последнего сета 15 невынужденных - это же приговор. 03.11.2025

hant64 Звиняй, если перепутал. Но кто-то именно это писал. Я вспомнил, что вроде бы ты. Но, если нет - ну лады... 03.11.2025

f0rz Разве? Я вроде писал что Мирра больше заслуживает за счёт 2-х мастерсов и 2-х 1/4 на шлемах. 03.11.2025

hant64 Миха, в Узбекистане тоже русские жили и до сих пор живут. Или ты до сих пор не научился гражданство от национальности отличать?:grin: Семья под фамилией Малинины разве могут быть узбеками? 03.11.2025

Sasha Zhuk Про порошок самое то ,был бы порошок ,было бы 6-2 во втором сете ,а так увы 03.11.2025

Иван Л. Польке нужен был один сет, чтоб обезопасить себя от случайностей. После этого сета она «умерла». Матч какой-то мутный был, не было в нем ни напряга, ни интриги. С первых геймов второго сета стало ясно, что Швентек ничего не хочет. 12-1, конечно, смотрится приятно, да. Только со стороны 2й ракетки два сета была полная профанация. Ну то есть я честно заснул в начале третьего сета, судя по счету в нем фарса было еще больше. 03.11.2025

_Mike N_ дай Бог - Елена, в отличии от тупого беларусского бегемота из Майами и ведет себя прилично, не то что Сабаленка ! 03.11.2025

_Mike N_ А почему Рыбакину не нахвали русской казахстанкой ? Вот фигуриста Малинина, который родился в США и всю жизнь там прожил, назвали русским американцем, хотя его родители приехали в США из Узбекистана ! 03.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова Рыбакина на букву "Е" )) 03.11.2025

Djin Ignatov БЕСПЕРСПЕКТИВНАЯ !! Такое заключение по ней сделал по моему сам Тарпищев !! 03.11.2025

quarktrue Увы, она нестабильна. 03.11.2025

Saiga-спринтер Вестимо - потому, что каждый играет так, как позволяет соперник. 03.11.2025

Haiaxi Не зря Рыбка вместо Мирры попала на Итоговый. 03.11.2025

Skorz. Чудеса и только ! И не где-то , а в самом что не на есть центральном турнире ! А нас ,западная пропаганда , с экранов телевизора все убеждают -„Jeszcze Polska nie zgin??a“))) Просто отлично ! Шикарная , знающая толк в подарочных баранках Елена ! 03.11.2025

rusfеd 2.0 уже четвертую баранку повесили Иге в этом году - для топовой теннисистки многовато, кажется. а Рыбка - умничка. надеюсь, и Сабаленку (в финале?) прихлопнет 03.11.2025

За спорт! Круто. 03.11.2025

hant64 А почему в первом сете позволила помыслить? 03.11.2025

hant64 Умер дедушка. Но вряд ли это событие так может подкосить человека, даже если они были близки по человечески. 03.11.2025

Пан Юзеф Панство в трауре. 03.11.2025

Жапаров Жапаров Это не Рыбка, а…Акула!!! 03.11.2025

ОстроV Zаячий Вуков опытный хитрован. Снял свою подопечную в Токио сразу, как только понял, что она едет на Итоговый. Отдохнула, не растеряла игровые кондиции, заработок опять же. Неплохо Вуков её обработал. Всего лишь с сентября и такой прогресс. Хрен ли, умеючи. 03.11.2025

Николай Шибаев Рыбакина очень уверенно и достойно выглядела в двух последних сетах! Красиво накаутировала польку! Жаль Коко,отпегулили... 03.11.2025

Из Алматы Елена как набрала недавно ход, так, похоже, настроена и дальше побеждать любых соперниц. 03.11.2025

Из Алматы Уим-25 Ига взяла... 03.11.2025

Из Алматы Там же еще и в её семье кто-то умер... 03.11.2025

Saiga-спринтер Каждый играет только так, как позволяет соперник. Рыбакина не позволила пшечке и помыслить об собственной игре. 03.11.2025

Saiga-спринтер Казахстанская москвичка и вторую накрячила на Итоге - под первую подачу подвернулась пшечка. Молодчик Лена! Крячь всех подряд, и кинг-конговского гамафродита в бабской юбке непременно! 03.11.2025

hant64 Да, третья баранка в сезоне, даже четвёртая, три уже было. Что-то Ига сдаёт. Неужели допинговое дело её так психологически выбило из колеи? Раньше ведь она была практически образцом теннисистки без нервов. 03.11.2025

Sam17 Да, с какого-то момента у Швентек начали появляться ошибки. И, на удивление, их количество со временем только росло. 03.11.2025

hant64 Вроде бы ты писал, что Рыбакиной нечего делать на Итоговом? Вот именно Мирре там делать нечего, причём абсолютно. 03.11.2025

hant64 Что творит Рыбакина? Если вынести за скобки первый сет, то Ига уничтожена 12:1 - вынос тела, не иначе. Я смотрел с 4:1 второго сета, и не показалось, что Елена творила что-то сверхъестественное. Но Свентек была ужасна, за два проигранных сета 34 невынужденных. Это практически дно. 03.11.2025

Sam17 Да, это того стоило!) 03.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Рыбка моя , красотка . Бей Бабуинов и Бегемотов 03.11.2025

Master Sborka Похоже эра Ига прошла, не тянет 03.11.2025

Черемисин57 Браво, Рыбакина! По полной программе использовала свои козыри- высокий рост, который даёт ей преимущество первой подачи!! Молодчина, не потеряет свою игру- будет играть в финале!!! Было бы очень здорово, если бы в финале она играла с Соболенко! 03.11.2025

f0rz Мирра щас наверное так локти кусает из-за своей ошибки 03.11.2025

belaruss Жаль не увидел такого зрелища,не так часто видишь разбушевавшуюся Рыбку 03.11.2025

bussel61 Ну что тут скажешь? Молодчина!! 03.11.2025

alehan.227471 Браво Елена! P.s. Видимо у иги закончился порошок после 1-го сета?! P.p.s. Довольно таки паскудно выглядит полька когда проигрывает - не пожала руку судье на вышке и отползла в подтрибунное под свист и гул людей на трибунах 03.11.2025