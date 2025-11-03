Видео
3 ноября, 18:57

Рыбакина с «баранкой» обыграла Свентек на Итоговом турнире WTA

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила польку Игу Свентек в матче 2-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 3:6, 6:1, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 39 минут. Рыбакина в сумме отдала сопернице один гейм во втором и третьем сетах.

Казахстанская теннисистка сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Рыбакина одержала вторую победу на Итоговом турнире. Она лидирует в группе B и может досрочно выйти в полуфинал, если Аманда Анисимова 3 ноября обыграет Мэдисон Киз. Свентек потерпела первое поражение и занимает второе место в квартете.

В заключительном туре Рыбакина сыграет с Киз, а Свентек встретится с Анисимовой.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Ига Свентек (Польша, 2) — 3:6, 6:1, 6:0

50

  • Дмитрий Ушкачев

    Полуфинал менее реальным не стал.

    04.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Это как "Визит к минотавру". Ты можешь промерить все деки и рейки у скрипки Амати, но пока не сваришь свой собственный лак Страдивари, который и придаст неповторимое, гениальное и незабываемое звучание, твои скрипки будут покупать только на базаре и играть на них будут только на похоронах. Вряд ли Лев Кассиль будет рад, что у него есть ученик, который только и может, что вовремя снять воспитанницу с турнира.

    04.11.2025

  • igor1972

    Молодец, жду её в финале..

    03.11.2025

  • Иван Л.

    Я про другой вариант, она обезопасила себя от Кис, которая если бы выиграла у Аманды и Рыбакиной, то стала бы конкуренткой и может пришлось бы считать сеты. Теперь-то уже понятно, что придётся рубиться с Амандой. Ну пусть рубятся, я не против)

    03.11.2025

  • Sam17

    Ну, обезопасила она себя так себе. У Анисимовой она в этом году раз выиграла и раз проиграла. Причём, последний раз проиграла.

    03.11.2025

  • f0rz

    Да проблема известна давно - из-за специфической техники ей тяжело играть с бьющими теннисистками на быстрых покрытиях. А тут зал - никаких помех, мяч летит быстрее чем на воздухе. Плюс ещё Рыбакина и накручивала неплохо, что удивительно

    03.11.2025

  • емен

    Лена молодчина , умыла польку !

    03.11.2025

  • hant64

    Слушай , Островок, а Вуков случайно не ученик Кассиля?:grin::grin:

    03.11.2025

  • hant64

    Да нет, Ига что-то пыталась делать, но у неё ровным счётом нихрена не получалось - ну на шесть геймов последнего сета 15 невынужденных - это же приговор.

    03.11.2025

  • hant64

    Звиняй, если перепутал. Но кто-то именно это писал. Я вспомнил, что вроде бы ты. Но, если нет - ну лады...

    03.11.2025

  • f0rz

    Разве? Я вроде писал что Мирра больше заслуживает за счёт 2-х мастерсов и 2-х 1/4 на шлемах.

    03.11.2025

  • hant64

    Миха, в Узбекистане тоже русские жили и до сих пор живут. Или ты до сих пор не научился гражданство от национальности отличать?:grin: Семья под фамилией Малинины разве могут быть узбеками?

    03.11.2025

  • Sasha Zhuk

    Про порошок самое то ,был бы порошок ,было бы 6-2 во втором сете ,а так увы

    03.11.2025

  • Иван Л.

    Польке нужен был один сет, чтоб обезопасить себя от случайностей. После этого сета она «умерла». Матч какой-то мутный был, не было в нем ни напряга, ни интриги. С первых геймов второго сета стало ясно, что Швентек ничего не хочет. 12-1, конечно, смотрится приятно, да. Только со стороны 2й ракетки два сета была полная профанация. Ну то есть я честно заснул в начале третьего сета, судя по счету в нем фарса было еще больше.

    03.11.2025

  • _Mike N_

    дай Бог - Елена, в отличии от тупого беларусского бегемота из Майами и ведет себя прилично, не то что Сабаленка !

    03.11.2025

  • _Mike N_

    А почему Рыбакину не нахвали русской казахстанкой ? Вот фигуриста Малинина, который родился в США и всю жизнь там прожил, назвали русским американцем, хотя его родители приехали в США из Узбекистана !

    03.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Рыбакина на букву "Е" ))

    03.11.2025

  • Djin Ignatov

    БЕСПЕРСПЕКТИВНАЯ !! Такое заключение по ней сделал по моему сам Тарпищев !!

    03.11.2025

  • quarktrue

    Увы, она нестабильна.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Вестимо - потому, что каждый играет так, как позволяет соперник.

    03.11.2025

  • Haiaxi

    Не зря Рыбка вместо Мирры попала на Итоговый.

    03.11.2025

  • Skorz.

    Чудеса и только ! И не где-то , а в самом что не на есть центральном турнире ! А нас ,западная пропаганда , с экранов телевизора все убеждают -„Jeszcze Polska nie zgin??a“))) Просто отлично ! Шикарная , знающая толк в подарочных баранках Елена !

    03.11.2025

  • rusfеd 2.0

    уже четвертую баранку повесили Иге в этом году - для топовой теннисистки многовато, кажется. а Рыбка - умничка. надеюсь, и Сабаленку (в финале?) прихлопнет

    03.11.2025

  • За спорт!

    Круто.

    03.11.2025

  • hant64

    А почему в первом сете позволила помыслить?

    03.11.2025

  • hant64

    Умер дедушка. Но вряд ли это событие так может подкосить человека, даже если они были близки по человечески.

    03.11.2025

  • Пан Юзеф

    Панство в трауре.

    03.11.2025

  • Жапаров Жапаров

    Это не Рыбка, а…Акула!!!

    03.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Вуков опытный хитрован. Снял свою подопечную в Токио сразу, как только понял, что она едет на Итоговый. Отдохнула, не растеряла игровые кондиции, заработок опять же. Неплохо Вуков её обработал. Всего лишь с сентября и такой прогресс. Хрен ли, умеючи.

    03.11.2025

  • Николай Шибаев

    Рыбакина очень уверенно и достойно выглядела в двух последних сетах! Красиво накаутировала польку! Жаль Коко,отпегулили...

    03.11.2025

  • Из Алматы

    Елена как набрала недавно ход, так, похоже, настроена и дальше побеждать любых соперниц.

    03.11.2025

  • Из Алматы

    Уим-25 Ига взяла...

    03.11.2025

  • Из Алматы

    Там же еще и в её семье кто-то умер...

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Каждый играет только так, как позволяет соперник. Рыбакина не позволила пшечке и помыслить об собственной игре.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Казахстанская москвичка и вторую накрячила на Итоге - под первую подачу подвернулась пшечка. Молодчик Лена! Крячь всех подряд, и кинг-конговского гамафродита в бабской юбке непременно!

    03.11.2025

  • hant64

    Да, третья баранка в сезоне, даже четвёртая, три уже было. Что-то Ига сдаёт. Неужели допинговое дело её так психологически выбило из колеи? Раньше ведь она была практически образцом теннисистки без нервов.

    03.11.2025

  • Sam17

    Да, с какого-то момента у Швентек начали появляться ошибки. И, на удивление, их количество со временем только росло.

    03.11.2025

  • hant64

    Вроде бы ты писал, что Рыбакиной нечего делать на Итоговом? Вот именно Мирре там делать нечего, причём абсолютно.

    03.11.2025

  • hant64

    Что творит Рыбакина? Если вынести за скобки первый сет, то Ига уничтожена 12:1 - вынос тела, не иначе. Я смотрел с 4:1 второго сета, и не показалось, что Елена творила что-то сверхъестественное. Но Свентек была ужасна, за два проигранных сета 34 невынужденных. Это практически дно.

    03.11.2025

  • Sam17

    Да, это того стоило!)

    03.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Рыбка моя , красотка . Бей Бабуинов и Бегемотов

    03.11.2025

  • Master Sborka

    Похоже эра Ига прошла, не тянет

    03.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Рыбакина! По полной программе использовала свои козыри- высокий рост, который даёт ей преимущество первой подачи!! Молодчина, не потеряет свою игру- будет играть в финале!!! Было бы очень здорово, если бы в финале она играла с Соболенко!

    03.11.2025

  • f0rz

    Мирра щас наверное так локти кусает из-за своей ошибки

    03.11.2025

  • belaruss

    Жаль не увидел такого зрелища,не так часто видишь разбушевавшуюся Рыбку

    03.11.2025

  • bussel61

    Ну что тут скажешь? Молодчина!!

    03.11.2025

  • alehan.227471

    Браво Елена! P.s. Видимо у иги закончился порошок после 1-го сета?! P.p.s. Довольно таки паскудно выглядит полька когда проигрывает - не пожала руку судье на вышке и отползла в подтрибунное под свист и гул людей на трибунах

    03.11.2025

  • Sam17

    Умничка Лена! Полным деклассированием Швентек абсолютно доволен!)

    03.11.2025

    Теннис
    Теннис
    Елена Рыбакина
    Ига Свентек
