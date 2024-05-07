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Сегодня, 22:02

Рыбакина о турнире в Риме: «Очень рада снова оказаться здесь. Приятное место»

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Теннисистка из Кахастана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от турнира в Риме.

Четвертая ракетка мира является действующей победительницей соревнований.

«Очень рада снова оказаться здесь. Приятное место. Я с нетерпением жду этот турнир. Мы провели большую часть подготовки еще до турнира в Штутгарте. В Мадриде, конечно, все по-другому, другие корты. Однако после сегодняшней тренировки у меня приятные ощущения», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Соревнования в Риме стартовали во вторник, 7 мая, и завершатся 18 мая.

На прошедшем турнире в Мадриде 24-летняя Рыбакина дошла до полуфинала, где уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 6:1, 5:7, 6:7 (5:7).

Теннис
Елена Рыбакина
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