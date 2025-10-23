Рыбакина начала турнир в Токио с победы над Фернандес

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче второго круга WTA-500 в Токио уверенно обыграла 22-й номер рейтинга, канадскую спортсменку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут. Седьмая ракетка мира выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три из четырех брейк-пойнтов. Фернандес подала один эйс, совершила две двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из пяти. В четвертьфинале турнира в Токио Рыбакина сыграет с 23-й ракеткой мира, канадской теннисисткой Викторией Мбоко. Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3

Julik P Весь смысл попадания на итоговый - денежный бонус. А дальше хоть трава не расти и можно побыть девочкой для битья 23.10.2025

hant64 Как многим на теннисной ветке известно, я не особо жалую Рыбакину. Но сегодняшней победе её рад, и желаю ей обыграть Мбоко, ибо считаю, что Мирре нечего делать на Итоговом - для её же пользы в дальнейшем. Пусть туда едет Рыбакина. Но Мирра там и без одиночки будет, пусть со Шнайдер пару отыграют, там даже шансы есть из группы выйти. 23.10.2025

Из Алматы Пока под вопросом. И да, Мирра (даже если Лена выиграет у Мбоко) может заменить Киз в случае отказа той от участия. 23.10.2025

ёzhic8 зачем же так? шансы Мирры по-прежнему 50% 23.10.2025

fonkom А Киз будет играть? Она здорова? После ЮС не играла. 23.10.2025