WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

23 октября, 08:20

Рыбакина начала турнир в Токио с победы над Фернандес

Анастасия Пилипенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче второго круга WTA-500 в Токио уверенно обыграла 22-й номер рейтинга, канадскую спортсменку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 26 минут. Седьмая ракетка мира выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три из четырех брейк-пойнтов. Фернандес подала один эйс, совершила две двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале турнира в Токио Рыбакина сыграет с 23-й ракеткой мира, канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3

6

  • Julik P

    Весь смысл попадания на итоговый - денежный бонус. А дальше хоть трава не расти и можно побыть девочкой для битья

    23.10.2025

  • hant64

    Как многим на теннисной ветке известно, я не особо жалую Рыбакину. Но сегодняшней победе её рад, и желаю ей обыграть Мбоко, ибо считаю, что Мирре нечего делать на Итоговом - для её же пользы в дальнейшем. Пусть туда едет Рыбакина. Но Мирра там и без одиночки будет, пусть со Шнайдер пару отыграют, там даже шансы есть из группы выйти.

    23.10.2025

  • Из Алматы

    Пока под вопросом. И да, Мирра (даже если Лена выиграет у Мбоко) может заменить Киз в случае отказа той от участия.

    23.10.2025

  • ёzhic8

    зачем же так? шансы Мирры по-прежнему 50%

    23.10.2025

  • fonkom

    А Киз будет играть? Она здорова? После ЮС не играла.

    23.10.2025

  • Из Алматы

    Шансы Мирры на участие в "одиночке" Итогового турнира-2025 ещё уменьшились. Если Лена выиграет и у Мбоко, то она на Итоговом заменит Мирру.

    23.10.2025

    Теннис
    Елена Рыбакина
