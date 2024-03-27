Рыбакина в трех сетах обыграла Саккари в четвертьфинале турнира в Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла греческую теннисистку Марию Саккари в 1/4 финала турнира WYA 1000 в Майами.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 49 минут.

4-я ракетка мира Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету 9-й ракетки мира Саккари 4 эйса, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко (Белоруссия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Мария Саккари (Греция, 8) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4