Рыбакина: «Свентек хорошо играла в прошлом году, но и в этом году ей просто не повезло с травмой»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о первой ракетке мира Иге Свентек и своей стабильной игре.

«Ига очень хорошо играла в прошлом году, но и в этом году, мне кажется, она играет очень достойно. Просто не повезло с травмой. Надеюсь, я смогу продолжать играть в том же духе, но наверняка наступит день, когда я проиграю. Это мало что меняет», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

За выход в финал турнира WTA 1000 в Майами Рыбакина поборется с Джессикой Пегулой (США).