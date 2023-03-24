Рыбакина: «Счастлива, что удалось победить Калинскую. Во втором сете немного не хватило сил»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской (7:5, 4:6, 6:3) во втором круге турнира WTA 1000 в Майами.

«Я счастлива, что мне удалось победить. Во втором сете у меня были шансы завершить матч, но немного не хватило сил, и Калинская сделала пару хороших ударов, еще была двойная ошибка с моей стороны. Так что во втором сете все пошло не по моему сценарию, но я рада, что в третьем я нашла свой путь и выиграла», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

Также 23-летняя теннисистка рассказала о своем физическом состоянии.

«У меня было всего два дня отдыха, и сегодня был довольно длинный день, мы закончили матч очень поздно... Корты разные, мячи разные, так что это совсем не просто. Но, надеюсь, эти три сета помогут мне в следующем круге», — отметила Рыбакина.

В третьем круге турнира Рыбакина сыграет с испанкой Паулой Бадосой.