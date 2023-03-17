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Сегодня, 08:35

Рыбакина о матче со Свентек: «Результат будет зависеть от того, как я буду чувствовать себя физически»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над чешкой Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (7:6 (7:4), 2:6, 6:4).

«Сегодня было очень тяжело, — цитирует Рыбакину сайт WTA. — Я не очень хорошо начала. Я была немного медленнее, чем обычно. Каролина играла очень хорошо. А потом в важные моменты хорошо играла я».

Также 23-летняя теннисистка поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Игой Свентек в полуфинале турнира.

«Во многом результат зависит от того, как я чувствую себя физически. Я реалистка в этих вопросах. Я знаю, что, конечно, если завтра я выложусь по максимуму, то есть шансы на победу. Если будет небольшой спад, как сегодня во втором сете, то шансов меньше, просто потому что она номер 1 и она очень стабильна», — сказала Рыбакина.

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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Рыбакина сыграет против Свентек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе