Рыбакина о матче со Свентек: «Результат будет зависеть от того, как я буду чувствовать себя физически»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над чешкой Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (7:6 (7:4), 2:6, 6:4).

«Сегодня было очень тяжело, — цитирует Рыбакину сайт WTA. — Я не очень хорошо начала. Я была немного медленнее, чем обычно. Каролина играла очень хорошо. А потом в важные моменты хорошо играла я».

Также 23-летняя теннисистка поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Игой Свентек в полуфинале турнира.

«Во многом результат зависит от того, как я чувствую себя физически. Я реалистка в этих вопросах. Я знаю, что, конечно, если завтра я выложусь по максимуму, то есть шансы на победу. Если будет небольшой спад, как сегодня во втором сете, то шансов меньше, просто потому что она номер 1 и она очень стабильна», — сказала Рыбакина.