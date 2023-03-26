0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:43

Рыбакина о победе над Бадосой: «Первый сет сложился не в мою пользу, было несколько ошибок»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Паулой Бадосой (3:6, 7:5, 6:3) в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.

«В первом сете все начиналось не очень хорошо, но в конце я просто нашла в себе силы, — цитирует Рыбакину сайт WTA. — Я старалась больше давить на подаче и стала лучше двигаться по корту. Это была действительно тяжелая битва. Я пыталась сосредоточиться на каждом очке, потому что первый сет сложился не в мою пользу, но это были просто несколько ошибок то тут, то там. В целом, я играла хорошо. Паула отлично подавала. Я просто счастлива, что смогла справиться в трех сетах».

За выход в четвертьфинал 23-летняя чемпионка Уимблдона-2022 сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.

Теннис
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пегула — о Рыбакиной и Соболенко: «Действительно здорово, что у нас есть такая звездная сила»