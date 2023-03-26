Рыбакина о победе над Бадосой: «Первый сет сложился не в мою пользу, было несколько ошибок»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Паулой Бадосой (3:6, 7:5, 6:3) в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.

«В первом сете все начиналось не очень хорошо, но в конце я просто нашла в себе силы, — цитирует Рыбакину сайт WTA. — Я старалась больше давить на подаче и стала лучше двигаться по корту. Это была действительно тяжелая битва. Я пыталась сосредоточиться на каждом очке, потому что первый сет сложился не в мою пользу, но это были просто несколько ошибок то тут, то там. В целом, я играла хорошо. Паула отлично подавала. Я просто счастлива, что смогла справиться в трех сетах».

За выход в четвертьфинал 23-летняя чемпионка Уимблдона-2022 сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.