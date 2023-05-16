Рыбакина рассказала, почему ей сложнее всего выступать в турнире в Риме

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Риме.

На стадии 1/8 финала она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:3.

«Приезжая сюда, я не ожидала многого, потому что, к сожалению, Рим для меня хуже всего из-за моей аллергии. Я счастлива, что мне удается побеждать. Были моменты, когда были взлеты и падения, но в целом это был хороший матч, хорошая подача с моей стороны. Конечно, теперь мне нужно как можно больше матчей, чтобы быть более уверенной на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет победительница матча Ига Свентек — Донна Векич.