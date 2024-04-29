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Сегодня, 21:40

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Чехии Сару Бейлек в матче четвертого круга турнира в Мадриде — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 17 минут. На счету четвертой ракетки мира ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 10. Ее соперница оформила 1 эйс, допустила 6 двойных и реализовала 2 брейк-пойнта из 15.

В четвертьфинале соревнований Рыбакина сыграет с победителем матча Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) Сара Бейлек (Чехия, Q) 6:1, 6:3

Теннис
Елена Рыбакина
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