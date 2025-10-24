Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Токио

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко из Канады в матче 1/4 финала турнира в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 27 минут. 19-летняя каналка подала 2 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

В полуфинале Рыбакина сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Виктория Мбоко (Канада, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)