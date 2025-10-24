Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

24 октября, 07:26

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Токио

Евгений Козинов
Корреспондент

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко из Канады в матче 1/4 финала турнира в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 27 минут. 19-летняя каналка подала 2 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

В полуфинале Рыбакина сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Виктория Мбоко (Канада, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)

6

  • hаnt64

    Не дай бог! Там и без нее афроамериканок достаточно!

    24.10.2025

  • shurikfromkaragay

    не попадет канадка никуда

    24.10.2025

  • f0rz

    Волгоградец, а я ведь говорил)

    24.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    На Итоговый турнир WTA отобрались Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свёнтек (Польша), Жасмин Паолини (Италия), Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз (все - США), Рыбакина (Казахстан). Всего неделя есть на то, чтобы кто-то из них заболел или получил травму. К сожалению мы не располагаем данными медицинских карт этих теннисисток, а также внутренней информацией от каравана, в отличие от Льва Кассиля. Но в конце сезона организм не так силён к возбудителям инфекций. Да и скользко на улицах. Возможны растяжения связок и мышц. Ну и конечно надо посмотреть кредитные истории участниц, может кто влез в рискованные вложения. И есть возможность помочь хорошим советом. Неделька есть.

    24.10.2025

  • ёzhic8

    Мбоко упиралась не по-детски. За себя и товарища

    24.10.2025

  • nikola mozaev

    Рыбакина своей игрой в конце сезона заслужила попадание на Итоговый турнир. Сегодня она переиграла канадку Мбоко, которая в предыдущих матчах в Токио смотрелась ну очень здорово. А канадка, несомненно, попадёт на Итоговый турнир в следующем году.

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя