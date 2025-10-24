Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Токио

24 октября, 07:26
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко из Канады в матче 1/4 финала турнира в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).
Матч длился 1 час 27 минут. 19-летняя каналка подала 2 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).
В полуфинале Рыбакина сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Виктория Мбоко (Канада, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)
hаnt64
Не дай бог! Там и без нее афроамериканок достаточно!
24.10.2025
shurikfromkaragay
не попадет канадка никуда
24.10.2025
f0rz
Волгоградец, а я ведь говорил)
24.10.2025
ОстроV Zаячий
На Итоговый турнир WTA отобрались Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свёнтек (Польша), Жасмин Паолини (Италия), Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз (все - США), Рыбакина (Казахстан). Всего неделя есть на то, чтобы кто-то из них заболел или получил травму. К сожалению мы не располагаем данными медицинских карт этих теннисисток, а также внутренней информацией от каравана, в отличие от Льва Кассиля. Но в конце сезона организм не так силён к возбудителям инфекций. Да и скользко на улицах. Возможны растяжения связок и мышц. Ну и конечно надо посмотреть кредитные истории участниц, может кто влез в рискованные вложения. И есть возможность помочь хорошим советом. Неделька есть.
24.10.2025
ёzhic8
Мбоко упиралась не по-детски. За себя и товарища
24.10.2025
nikola mozaev
Рыбакина своей игрой в конце сезона заслужила попадание на Итоговый турнир. Сегодня она переиграла канадку Мбоко, которая в предыдущих матчах в Токио смотрелась ну очень здорово. А канадка, несомненно, попадёт на Итоговый турнир в следующем году.
24.10.2025