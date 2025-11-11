Рыбакина обратилась к болельщикам после Итогового турнира: «Горжусь представлять Казахстан»

11 ноября, 22:40
Теннисистка Елена Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам после победы на Итоговом турнире WTA.
В финале соревнований 26-летняя спортсменка обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Она завоевала 11-й титул в карьере и третий в сезоне-2025. После победы на Итоговом турнире Рыбакина поднялась на пятое место в рейтинге WTA.
«Дорогие друзья, мои любимые болельщики! Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку — на трибунах, у экранов, в сообщениях и в теплых словах после матчей. Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы. Особенно радуюсь, когда вижу, что все больше ребят берут в руки ракетки. Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя — это моя самая большая победа», — написала спортсменка в своих соцсетях.
После Итогового турнира президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении теннисистки орденом «Барыс» 3-й степени.
Рыбакина является уроженкой Москвы. За Казахстан она выступает с 2018 года.
Артур Аппель
Молодец, рыба моей мечты!
13.11.2025
Djin Ignatov
Тарпищева в отставку ! Бросаться такими спотсменками - это доказательство прямой бездарности ! Ему еще Борис Николаевич говорил - Шамиль ! Ты не прав !!!
12.11.2025
_Mike N_
в Монако ей нечего делать - там живут действующие игроки, чтобы не платить налоги, а где-то на Канарах, рядом с прыгуньей Исинбаевой или в Майами рядом с Соболенко и Калинской очень даже вероятно. И в России она жить не будет - дураков нету !
12.11.2025
bugr1969
Своя новая Родина , это когда после выступлений в спорте , остаешься жить там, за кого выступал. К Рыбакиной это точно не относится. Если не вернется в Россию , то где-нибудь осядет , типа Монако ))))) А может и в Россию вернется )))
11.11.2025
_Mike N_
Казахи - вперед ! Россия вперде ! "Спасибо" Тарпищеву, который выгнал талантливую теннисистку Елену Рыбакину из России, посчитав ее безперспективной ! Теперь она прославляет свою новуб Родину !
11.11.2025