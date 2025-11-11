Рыбакина обратилась к болельщикам после Итогового турнира: «Горжусь представлять Казахстан»

Теннисистка Елена Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам после победы на Итоговом турнире WTA.

В финале соревнований 26-летняя спортсменка обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Она завоевала 11-й титул в карьере и третий в сезоне-2025. После победы на Итоговом турнире Рыбакина поднялась на пятое место в рейтинге WTA.

«Дорогие друзья, мои любимые болельщики! Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку — на трибунах, у экранов, в сообщениях и в теплых словах после матчей. Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы. Особенно радуюсь, когда вижу, что все больше ребят берут в руки ракетки. Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя — это моя самая большая победа», — написала спортсменка в своих соцсетях.

После Итогового турнира президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении теннисистки орденом «Барыс» 3-й степени.

Рыбакина является уроженкой Москвы. За Казахстан она выступает с 2018 года.