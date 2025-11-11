Видео
11 ноября, 22:40

Рыбакина обратилась к болельщикам после Итогового турнира: «Горжусь представлять Казахстан»

Алина Савинова

Теннисистка Елена Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам после победы на Итоговом турнире WTA.

В финале соревнований 26-летняя спортсменка обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Она завоевала 11-й титул в карьере и третий в сезоне-2025. После победы на Итоговом турнире Рыбакина поднялась на пятое место в рейтинге WTA.

«Дорогие друзья, мои любимые болельщики! Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку — на трибунах, у экранов, в сообщениях и в теплых словах после матчей. Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы. Особенно радуюсь, когда вижу, что все больше ребят берут в руки ракетки. Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя — это моя самая большая победа», — написала спортсменка в своих соцсетях.

После Итогового турнира президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении теннисистки орденом «Барыс» 3-й степени.

Рыбакина является уроженкой Москвы. За Казахстан она выступает с 2018 года.

5

  • Артур Аппель

    Молодец, рыба моей мечты!

    13.11.2025

  • Djin Ignatov

    Тарпищева в отставку ! Бросаться такими спотсменками - это доказательство прямой бездарности ! Ему еще Борис Николаевич говорил - Шамиль ! Ты не прав !!!

    12.11.2025

  • _Mike N_

    в Монако ей нечего делать - там живут действующие игроки, чтобы не платить налоги, а где-то на Канарах, рядом с прыгуньей Исинбаевой или в Майами рядом с Соболенко и Калинской очень даже вероятно. И в России она жить не будет - дураков нету !

    12.11.2025

  • bugr1969

    Своя новая Родина , это когда после выступлений в спорте , остаешься жить там, за кого выступал. К Рыбакиной это точно не относится. Если не вернется в Россию , то где-нибудь осядет , типа Монако ))))) А может и в Россию вернется )))

    11.11.2025

  • _Mike N_

    Казахи - вперед ! Россия вперде ! "Спасибо" Тарпищеву, который выгнал талантливую теннисистку Елену Рыбакину из России, посчитав ее безперспективной ! Теперь она прославляет свою новуб Родину !

    11.11.2025

    Теннис
    Елена Рыбакина
