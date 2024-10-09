Веснина о матче сестер Андреевых: «Все ждали победы Мирры, результат удивил»

Экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина прокомментировала результат матча сестер Мирры и Эрики Андреевых в Ухани.

«Думаю, многих удивил результат. Все ожидали, что Мирра должна победить. Но в то же время, когда встречаются сестры, есть своя специфика. Они знают друг друга очень хорошо. Столько, сколько они играли на тренировках, в туре никто не пересекался. Отчасти это принципиальная встреча, но и сложная с психологической точки зрения. Эрика на правах старшей сестры как бы взяла шефство в данной ситуации. Но, полагаю, каким бы ни получился результат, ни та, ни другая не были расстроены из-за поражения сестре», — приводит слова Весниной «ВсеПроСпорт».

Встреча состоялась в рамках второго круга турнира WTA-1000 в китайском Ухани. Победу одержала Эрика со счетом 6:3, 6:1.