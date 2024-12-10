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Сегодня, 12:35

Веснина предсказала большой прорыв российских теннисисток в 2025-ом году: «Может повториться самая успешная эра»

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Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» высказалась о перспективах российского женского тенниса в 2025 году.

«У нас сейчас очень хорошие игроки появились: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская. Это девчонки, которые совершили большой прорыв в этом сезоне, которые близки к топ-10. В следующем году будет возрождение российского тенниса. Даша Касаткина уже в топ-10, к примеру. Думаю, может повториться самая успешная эра российского тенниса, когда в «десятке лучших» были Мария Шарапова, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова. Это было золотое время российского женского тенниса», — сказала Веснина «СЭ».

На данный момент Дарья Касаткина располагается на девятом месте рейтинга WTA, Диана Шнайдер — 13, следом идет Анна Калинская на 14-м месте, а Мирра Андреева располагается на 16-й строчке.

Дарик Агаларов

Теннис
Елена Веснина
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