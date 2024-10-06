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Сегодня, 13:42

Веснина: «Очень обидно, что Кудерметова потерпела поражение, но финал «тысячника» — это тоже отличное достижение»

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» поражение пары Вероники Кудерметовой и Чань Хаочин в финале парного турнира в Пекине.

«Будем честны, Эррани с Паолини сейчас проводят свой лучший сезон: они олимпийские чемпионки, финалистки и победительницы уже многих турниров. Сейчас они находятся в десятке лучших и являются одной из ведущих пар. Конечно, очень обидно, что Кудерметова потерпела поражение , но финал «тысячника» — это тоже отличное достижение. Вообще, то, что Вероника выступает с Хаочин на протяжении всего сезона, говорит о том, что они готовы играть весь этот год уж точно. А если их будут устраивать дальнейшие результаты, то, вполне возможно, мы увидим эту пару и в будущем сезоне», — сказала Веснина «СЭ».

В матче за титул теннисистки уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в двух сетах — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 30 минут.

(Денис Сафронов)

Теннис
Вероника Кудерметова
Елена Веснина

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