Веснина проиграла в последнем матче в карьере

Российская теннисистка Елена Веснина уступила в последнем матче в карьере.

В турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге Веснина в паре с Мансуром Бахрами проиграла Анастасии Мыскиной и Николаю Давыденко со счетом 2:6, 3:3 (общий счет — 5:9). Выставочный турнир проходит с 29 ноября по 1 декабря.

38-летняя россиянка за свою карьеру стала олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряной призеркой Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде 3 победы в турнирах «Большого шлема» и 19 побед в турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла 3 титула WTA.