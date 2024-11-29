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Сегодня, 19:54

Веснина проиграла в последнем матче в карьере

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Елена Веснина уступила в последнем матче в карьере.

В турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге Веснина в паре с Мансуром Бахрами проиграла Анастасии Мыскиной и Николаю Давыденко со счетом 2:6, 3:3 (общий счет — 5:9). Выставочный турнир проходит с 29 ноября по 1 декабря.

38-летняя россиянка за свою карьеру стала олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряной призеркой Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде 3 победы в турнирах «Большого шлема» и 19 побед в турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла 3 титула WTA.

Елена Веснина
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