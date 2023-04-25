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Сегодня, 18:25

Веснина: «Нужно обращаться в WTA и ITF, чтобы не иметь дел с этой авиакомпанией»

Веснина прокомментировала инцидент с российской теннисисткой Дьяченко
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала инцидент с российской теннисисткой Виталией Дьяченко, которой ранее было отказано в вылете польской авиакомпанией LOT Polish Airlines из-за российского паспорта.

«Теннисисты сами себе покупают билеты. Но к этому обычно WTA и ITF выдают специальные приглашения спортсменам, которые будут участвовать в турнирах под эгидой этой организации, — на всякий случай. Но они в данной ситуации не имели никакой силы. Тем не менее нужно обязательно обращаться в WTA и ITF, чтобы они знали, с какой авиакомпанией не стоит иметь дел. Чтобы они обращали внимание на правила перевозок пассажиров и больше не допускали таких случаев. В такую ситуацию могут попасть очень многие спортсмены из России и Белоруссии. Среди них могут быть и несовершеннолетние. И оказаться в такой ситуации очень страшно и неприятно. Это недопустимо», — приводит слова Весниной RT.

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1140669-vesnina-wta-itf
Теннис
Виталия Дьяченко
Елена Веснина
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