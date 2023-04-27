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Сегодня, 15:58

Веснина — о победе Андреевой: «Мирра на этом не остановится»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу россиянки Мирры Андреевой над 14-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей во втором круге турнира WTA в Мадриде (7:6 (8:6), 6:3).

«Это великолепное достижение. В таком юном возрасте играть на турнире серии «Мастерс» — это очень похвально. Это говорит о том, что Мирра готова физически и психологически очень устойчива. Она до этого уже выиграла два взрослых титула. Классные результаты. Я думаю, Мирра на этом не остановится. Хорошая девчонка, заряженная, игровая. Очень рационально играет, умно несмотря на то, что ей на днях должно всего-лишь 16 лет исполниться», — сказала Веснина «СЭ».

Также Веснина высказалась о перспективах Андреевой.

«Можно ли сказать, что Мирру ждет великая карьера? Сложно пока говорить. Я не люблю раздавать ранние авансы. Хочется немного передержать все похвалы, чтобы не расслабить теннисистку. Но то, что она уже показала себя и проявила на таком взрослом турнире — это говорит, что она готова. Вопрос в том, на сколько долго она сможет показывать такой теннис. Теннис достаточно сложный вид спорта. У нее есть все задатки. Есть откуда брать вдохновение и мотивацию. Поэтому надо продолжать работать, не переставать прогрессировать и побеждать», — сказала Веснина «СЭ».

В третьем круге турнира 15-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).

Теннис
Елена Веснина
Мирра Андреева
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