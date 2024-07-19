Аванесян не смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште

Сегодня, 16:17
Россиянка Элина Аванесян проиграла словачке Анне Шмидловой в четвертьфинале турнира в Будапеште — 6:2, 3:6, 2:6.
Матч длился 2 часа 8 минут. Аванесян за игру допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У Шмидловой — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в финал словацкая теннисистка сыграет с белоруской Александрой Соснович.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анна Шмидлова (Словакия) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 6:3, 6:2
Александра Соснович (Белоруссия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:4, 2:6, 6:4