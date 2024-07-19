Аванесян не смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште

Россиянка Элина Аванесян проиграла словачке Анне Шмидловой в четвертьфинале турнира в Будапеште — 6:2, 3:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 8 минут. Аванесян за игру допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У Шмидловой — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал словацкая теннисистка сыграет с белоруской Александрой Соснович.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Шмидлова (Словакия) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 6:3, 6:2

Александра Соснович (Белоруссия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:4, 2:6, 6:4