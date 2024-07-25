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Сегодня, 17:41

Аванесян сыграет с Миррой Андреевой в финале турнира в Румынии

Руслан Минаев
Элина Аванесян.
Фото Global Look Press
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Россиянка Элина Аванесян победила француженку Хлоэ Паке в полуфинале турнира WTA в Яссах — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 33 минуты. Аванесян за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. У Паке — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта после 5 попыток.

Аванесян впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. За титул в грунтовом турнире в Румынии она сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Аванесян (Россия, 5) — Хлоэ Паке (Франция) — 6:2, 6:3

Теннис
Элина Аванесян
38
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Мирра Андреева вышла в финал турнира в Яссах