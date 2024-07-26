Андреева перед Олимпиадой выиграла первый турнир WTA в карьере

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественнику Элину Аванесян в финале турнира WTA 250 в Яссах.

Аванесян снялась с игры при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Андреевой. Девушки провели на корте 2 часа 19 минут.

32-я ракетка мира Андреева ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету 76-й ракетки мира Аванесян тоже ни одного эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

21-летняя Аванесян и 17-летняя Андреева впервые в карьере играли в финале турнира WTA. Андреева взяла дебютный титул на этом уровне.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Мирра Андреева (Россия, 1) — Элина Аванесян (Россия, 5) — 5:7, 7:5, 4:0 отказ 2-го игрока