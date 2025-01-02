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Сегодня, 10:56

Андреева сыграет против Жабер в четвертьфинале турнира в Брисбене

Алина Савинова
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Представительница Туниса Онс Жабер победила Элину Аванесян из Армении в третьем круге турнира в Брисбене.

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу 30-летней спортсменки.

В четвертьфинале турнира Жабер встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая ранее одержала победу над чешкой Линдой Носковой (6:3, 6:0).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис) — Элина Аванесян (Армения) — 6:4, 1:6, 6:4

2
Теннис
Мирра Андреева
Онс Жабер
Элина Аванесян
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