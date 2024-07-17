Аванесян вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Сегодня, 17:39
Россиянка Элина Аванесян победила испанку Ребеку Масарову во втором круге грунтового турнира в Будапеште (Венгрия) — 2:6, 7:5, 6:1.
Матч длился 2 часа 30 минут. Аванесян за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. У Масаровой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Аванесян вышла в 1/4 финала турнира и встретится с победительницей матча Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Россия) — Ребека Масарова (Испания) — 2:6, 7:5, 6:1
Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кароль Монне (Франция, Q) — 6:4, 6:0
Александра Соснович (Белоруссия) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:3, 6:4