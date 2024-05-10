Калинская сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина победила итальянку Сару Эррани во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:0, 6:2. Матч длился 1 час 17 минут. Свитолина реализовала за игру 6 из 8 брейк-пойнтов. У Эрани — 1 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Свитолина в третьем круге встретится с россиянкой Анной Калинской. Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 5 509 771 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Элина Свитолина (Украина, 16) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:0, 6:2