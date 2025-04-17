Шнайдер завершила выступление на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте.

Во втором круге 21-летняя спортсменка в двух сетах уступила Элисе Мертенс из Бельгии — 2:6, 6:7 (5:7). Встреча длилась 1 час 50 минут.

За игру Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 8 эйсов, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Мертенс в четвертьфинале турнира сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия) — Диана Шнайдер (Россия, 8) — 6:2, 7:6 (7:5)